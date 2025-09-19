Eduardo Ramírez reconoce coordinación y participación ciudadana en Segundo Simulacro Nacional 2025

· Más de 396 mil 847 personas de los 124 municipios de Chiapas se sumaron a este ejercicio preventivo

Al sonar la alarma sísmica en punto de las 12:00 horas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó en Tapachula las acciones del Segundo Simulacro Nacional 2025. Destacó que, gracias a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, se logró una participación histórica, lo que fortalece la prevención, la cultura de la autoprotección y la preparación ante emergencias, consolidando a Chiapas como un referente en materia de protección civil.

En representación del secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, el coordinador de Prevención y Resiliencia, José Valenti Manzo Monjarás, informó que en comparación con 2024, cuando participaron 212 mil 990 personas, en el ejercicio de este año la cifra ascendió a 396 mil 847, reflejando un incremento significativo que refuerza la capacidad de respuesta ante fenómenos perturbadores.

Precisó que se sumaron activamente los 124 municipios del estado, estudiantes de todos los niveles, personal de hospitales públicos y privados, empresas y dependencias de los tres órdenes de gobierno. En total, dijo, participaron 11 mil 388 inmuebles, de los cuales 6 mil 132 corresponden al sector privado. Añadió que las Unidades Internas de Protección Civil de la administración estatal realizaron simulacros previos y, en este ejercicio, activaron los protocolos de evacuación.

Posteriormente, el gobernador participó en la sesión virtual del Comité Nacional de Emergencias, presidida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, junto con el Gabinete de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En ese marco, reconoció al Gobierno Federal por su compromiso con la prevención, la gestión de riesgos y, sobre todo, por anteponer la protección del patrimonio, la integridad y la vida de las y los mexicanos.

Acompañaron al mandatario el comandante de la 22 Zona Naval, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo; el coordinador general de la Guardia Nacional en el estado, Inés Meléndez Estrada; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; los secretarios de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y de Salud, Omar Gómez Cruz; así como las titulares de las secretarías General de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz; de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando; y Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto.

También asistieron el director general del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas, José Luis Sánchez García; la oficial mayor del Estado, Viridiana Figueroa García; el subsecretario de Inteligencia e Investigación, José Octavio García Macías; el asesor del gobernador, Manuel Santín Molina; la coordinadora de Atención Ciudadana de la Oficina del Gobernador, Anjuli Acosta Guillén; la secretaria privada del Titular del Ejecutivo, Patsy Carrillo; el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; y el secretario de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez López, entre otros.