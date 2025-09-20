Con autoridad, Tapachula FC se impone a Chapulineros en Oaxaca

Tlacochahuaya, Oaxaca, 20 de septiembre de 2025. — En un partido lleno de intensidad, Tapachula FC logró una valiosa victoria en calidad de visitante al imponerse 3-1 sobre los Chapulineros de Oaxaca, en duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier, disputado en el Estadio Independiente MRCI.

El cuadro tapachulteco se adelantó en el marcador al minuto 35 gracias a una precisa definición de tiro penal de Yomar Rentería.

En el arranque del segundo tiempo, los locales empataron al 51’ con anotación del lateral Daniel Mederos, pero la reacción chiapaneca no tardó en llegar. Apenas cuatro minutos después, al 55’, el delantero Gabriel Vidal volvió a poner en ventaja a Tapachula FC con un certero disparo dentro del área.



Cuando el duelo parecía sentenciado, apareció en los minutos finales el delantero tapachulteco Francisco “FR10” Ramírez, quien al 98’ selló el 3-1 definitivo con una anotación que desató la alegría en la plantilla de La Perla del Soconusco.

Con este resultado, y gracias al reglamento de diferencia de goles, Tapachula FC suma cuatro puntos en la jornada, alcanzando un total de siete unidades dentro del Grupo 3, lo que fortalece sus aspiraciones en la primera parte del torneo.

El equipo dirigido por el profesor Diego Mazariegos ya piensa en su siguiente compromiso: el próximo 27 de septiembre, cuando reciba en el Estadio Olímpico de Tapachula a los Toros de Celaya, en lo que promete ser otro duelo de alta exigencia.