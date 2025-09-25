Dos lesionados en accidente sobre la 9ª Sur.

* señalan que una combi provocó el percance y huyó

Tapachula, Chiapas a Jueves 25 de septiembre de 2025.

Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente automovilístico registrado la tarde de este jueves sobre la 9ª Sur, en el tramo conocido como “camino al tubo”. El percance ocurrió cuando un vehículo particular se impactó contra la parte trasera de una camioneta Ford Explorer, luego de que presuntamente una combi provocara el incidente y se diera a la fuga.

Al lugar acudió la unidad UR-01 del Grupo SAE, con tres elementos a bordo, quienes brindaron atención a los lesionados identificados como Karla N., de 34 años, y Jesús N., de 31, ambos tripulantes de un Nissan March color rojo, el vehículo más afectado en el siniestro.

Karla fue atendida en el sitio por una herida punzante de aproximadamente dos centímetros, mientras que Jesús presentaba una posible fractura en el maxilar inferior y dolor en el tórax, por lo que fue estabilizado y trasladado al Hospital Naval de Playa Linda.

De acuerdo con testimonios preliminares, una combi habría cerrado el paso de manera repentina, lo que obligó al conductor del Nissan a maniobrar para evitar el choque. Sin embargo, terminó impactándose contra la camioneta Explorer. Debido a lo repentino del hecho, no fue posible identificar la ruta de la unidad involucrada, que abandonó la escena.

El Nissan March registró severos daños en la parte frontal y la activación de las bolsas de aire, lo que ayudó a evitar consecuencias más graves para los ocupantes.

Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

El orbe / Carlos Montes