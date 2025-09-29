lunes, septiembre 29, 2025
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen a masculino por robo de motocicleta en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con motocicleta robada en el municipio de Tapachula.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia San Caralampio de la Perla del Soconusco, guardias estatales detuvieron a Hulber “N” alias “El Negro”, quien se daba a la fuga a bordo de la motocicleta Italika sin placas de circulación, denunciada como robada minutos antes.

El detenido y motocicleta quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar de manera interinstitucional en el combate de ilícitos con Cero Corrupción, en el estado de Chiapas.

