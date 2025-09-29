lunes, septiembre 29, 2025
Inician Obras del Puente Provisional en la zona Media alta de Tapachula.

Más de 60 Comunidades Recuperan la Esperanza para sus labores cotidianas.

Tapachula Chiapas 29 de septiembre 2025.- Este lunes comenzaron formalmente los trabajos para la construcción de un puente provisional en la zona media y alta del municipio de Tapachula, luego del colapso del puente Chapultepec, que dejó incomunicadas a más de 60 comunidades.
La maquinaria pesada inició labores en la finca Chapultepec con el objetivo de restablecer, en los próximas días, el acceso a servicios básicos como salud, educación y transporte. El proyecto es impulsado de manera conjunta por los tres ordenes de gobiernos
Líderes comunitarios destacaron la rápida intervención de las autoridades. Eduardo Camarena, presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Café de Alta Calidad, calificó el inicio de la obra como un acto de compromiso real de las autoridades.
Hoy es un día de fiesta porque vemos avance, vemos responsabilidad

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPeriodicoElOrbe%2Fvideos%2F847694181267533%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"]

