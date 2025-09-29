lunes, septiembre 29, 2025
Ayuntamiento de Tapachula impulsa la chiapanequidad a través de la música y la tradición de la marimba

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de la cultura musical y preservar la tradición de la marimba, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, puso en marcha el Primer Concurso de Marimbas Infantiles del Soconusco, un espacio que busca reconocer el talento y la creatividad de niñas y niños de la región.

El Teatro de la Ciudad “Amparo Montes” se convirtió en escenario de fiesta y tradición con la participación de distintos grupos marimbísticos integrados por alumnos de instituciones educativas del nivel básico, quienes deleitaron al público con su destreza interpretativa y entusiasmo por la música chiapaneca.

La titular de la dependencia, Mey Lyn Wong Vázquez, destacó que siguiendo las instrucciones del presidente municipal, Yamil Melgar, se impulsa la difusión de la cultura a través de actividades que reconocen la calidad artística de los más pequeños y fortalecen el desarrollo integral en su entorno escolar.

Cabe mencionar que en esta primera edición, el primer lugar lo obtuvo la Escuela Primaria 20 de Noviembre, mientras que el segundo lugar fue para la Escuela Primaria República de Cuba y la tercera posición correspondió a la Escuela Primaria Efraín A. Gutiérrez, quienes recibieron el aplauso de todos los asistentes por su destacada participación.

Finalmente, Wong Vázquez subrayó que este tipo de actividades no solo promueven la creatividad y el talento musical, sino que también contribuyen a la construcción de una cultura de paz y al fortalecimiento de la chiapanequidad, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula con la preservación de nuestras tradiciones.

