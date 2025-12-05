CAEN “COYOTES” FRENTE A COMAR: DESALOJAN ASENTAMIENTO IRREGULAR Y RED DE COBROS ILEGALES EN TAPACHULA

Tapachula, Chiapas; 5 de diciembre de 2025.– Como resultado de denuncias ciudadanas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y de migrantes afectados, este día se llevó a cabo el desalojo total de un asentamiento irregular ubicado frente a las oficinas de la COMAR, donde operaba una presunta red de gestores ilegales que cobraban de 2 mil a 5 mil pesos por trámites apócrifos.

Las autoridades detectaron un cibercafé construido de manera irregular, desde donde dos personas se hacían pasar por abogados para realizar supuestos trámites migratorios, clonando documentos y engañando a solicitantes de refugio. Varias víctimas señalaron que, al presentar dichos documentos, sus procesos eran rechazados por ser falsos.



1 de 6

El asentamiento se encontraba además en derecho de vía, sin permisos de ninguna autoridad, con viviendas improvisadas y conexiones irregulares a la red eléctrica de CFE.

Tras un acuerdo en la Mesa de Seguridad y con la notificación previa de 48 horas emitida por la Fiscalía de Distrito, este día se ejecutó el desalojo en presencia del fiscal Luis Chávez Cerrillos, respetando en todo momento los derechos humanos de las personas que aún se encontraban en el lugar.

Las investigaciones continúan por los presuntos delitos de fraude, extorsión y usurpación de funciones.

Asimismo, se exhorta a todas las personas que hayan sido víctimas de estos sujetos, con las características físicas ya identificadas, a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes, con el objetivo de evitar que estas personas sigan causando daño y afectando a la sociedad.