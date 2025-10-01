miércoles, octubre 1, 2025
Accidente en Tapachula: camioneta cae en dren pluvial del par vial 9 sur

Tapachula, Chiapas – 1 de octubre de 2025
La mañana de este miércoles, alrededor de las 8:00 a.m., una camioneta Ford Lobo roja con placas del Estado de Chiapas perdió el control y cayó en un dren pluvial para vial.

Testigos que transitaban de sur a norte llamaron al 911, y rápidamente arribó el GRUPO GERI, quienes acordonaron la zona. Minutos después llegaron servicios de emergencia de Protección Civil, quienes verificaron el vehículo y confirmaron que no había personas a bordo, ya que los ocupantes habían salido caminando en dirección desconocida.

También se presentó Policía Estatal de Tránsito y una grúa, que realizó la maniobra para retirar la camioneta del lugar. Debido al accidente, el tráfico se vio afectado por aproximadamente una hora.


Cabe destacar que no es la primera vez que vehículos caen en este dren pluvial, ya que se registran alrededor de 15 incidentes similares en la misma zona.

Recomendaciones para los conductores:
• Reducir la velocidad al circular por zonas con drenajes o calles en reparación.
• Prestar atención a señalizaciones y límites de vía, especialmente durante la noche o en condiciones de lluvia.
• Evitar distracciones mientras se conduce para prevenir accidentes.
• Reportar inmediatamente cualquier desperfecto vial o riesgo al 911 o al área de tránsito.

