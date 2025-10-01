Se apagó la vida de Doña Teresa cuando se alistaba para salir a vender

Tapachula, Chiapas. – Triste suceso ocurrió la tarde de este miércoles en la zona Suroriente de la ciudad, cuando una mujer perdió la vida justo en el momento en que se disponía a iniciar su jornada de trabajo, colocando su vendimia de café afuera de su domicilio, ubicado en la 13ª Sur y 16ª Oriente.

La víctima fue identificada como Teresa “N”, de entre 45 y 50 años de edad. Vecinos relataron que comenzó a sentirse mal y pidió ayuda, pero al intentar llevarla a un hospital, se desvaneció en la banqueta.

Al sitio arribaron policías municipales y estatales, quienes acordonaron el área. Más tarde, paramédicos de la unidad PC-59 de Protección Civil confirmaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Finalmente, servicios periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de su muerte.

El orbe/Carlos Montes