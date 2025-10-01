miércoles, octubre 1, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSe apagó la vida de Doña Teresa cuando se alistaba para salir...
Al InstanteRojas

Se apagó la vida de Doña Teresa cuando se alistaba para salir a vender

0
4

Tapachula, Chiapas. – Triste suceso ocurrió la tarde de este miércoles en la zona Suroriente de la ciudad, cuando una mujer perdió la vida justo en el momento en que se disponía a iniciar su jornada de trabajo, colocando su vendimia de café afuera de su domicilio, ubicado en la 13ª Sur y 16ª Oriente.

La víctima fue identificada como Teresa “N”, de entre 45 y 50 años de edad. Vecinos relataron que comenzó a sentirse mal y pidió ayuda, pero al intentar llevarla a un hospital, se desvaneció en la banqueta.

Al sitio arribaron policías municipales y estatales, quienes acordonaron el área. Más tarde, paramédicos de la unidad PC-59 de Protección Civil confirmaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Finalmente, servicios periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de su muerte.
El orbe/Carlos Montes

Se apagó la vida de Doña Teresa cuando se alistaba para salir a vender
Artículo anterior
Cerramos el mes de septiembre con una cifra histórica, la más baja en homicidios dolosos: ERA
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Cerramos el mes de septiembre con una cifra histórica, la más baja en homicidios dolosos: ERA

Al Instante staff - 0
Esta mañana estoy muy contento de compartirles una gran noticia: cerramos el mes de septiembre con una cifra histórica, la más baja en homicidios...
Leer más

Impone Poder Judicial sentencia de 19 años de prisión a responsable de Abigeato Agravado

Al Instante staff - 0
-Sentencian a Juan “N” por los hechos ocurridos en el municipio de Sunuapa, Chiapas. El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un...
Leer más

Poder Judicial del Estado impone sentencia de 25 años de prisión por el delito de Homicidio Calificado

Al Instante staff - 0
-Sentencian a Luver “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en el municipio de Simojovel de Allende, Chiapas. El Poder Judicial del Estado...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV