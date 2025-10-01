Cerramos el mes de septiembre con una cifra histórica, la más baja en homicidios dolosos: ERA

Esta mañana estoy muy contento de compartirles una gran noticia: cerramos el mes de septiembre con una cifra histórica, la más baja en homicidios dolosos desde que se tiene registro. Nuestra estrategia de seguridad funciona y es resultado del trabajo coordinado entre todos los niveles de gobierno. La paz en Chiapas se construye todos los días.

