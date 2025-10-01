Arriba Caravana de Migrantes a Huehuetán

Huixtla, Chiapas a 01 de Octubre del 2025.- Luego de pernoctar la caravana de migrantes, en el parque Bicentenario de Tapachula, este Miércoles en el transcurso de la tarde arribó la caravana con un Aproximado de quinientas personas de diferentes nacionalidades, instalándose en el parque Central Cinco de Mayo de Huehuetán Estación.

La caravana de Migrantes fúe la acompañada por la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Proteccion Civil, Institituto Nacional de Migración, Grupo Beta. Se espera que éste Jueves saldrá la caravana hacia el Municipio de Huixtla, pernoctáran en el Domo del Barrio Guadalupe. El Orbe/ José Ángel López