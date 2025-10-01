Urge agilizar rehabilitación del Libramiento Sur en Tapachula

Empresarios advierten sobre el riesgo para automovilistas y el impacto económico ante la proximidad de temporadas comerciales importantes.

Tapachula, Chiapas 1 de octubre 2025.- La rehabilitación del Libramiento Sur, en el tramo Tapachula–Tuxtla Chico, avanza con lentitud, generando preocupación entre el sector empresarial local por los riesgos que representa para los automovilistas y el posible impacto negativo en la economía regional, particularmente ante la cercanía del Buen Fin y otras fechas de alta actividad comercial.

José Elmer Herrera, presidente de una asociación empresarial en Tapachula, subrayó que esta vía es una de las más transitadas de la región, utilizada tanto por transporte de carga como por vehículos particulares, además de ser un corredor clave para turistas provenientes de Guatemala y otros países de Centroamérica.