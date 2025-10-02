En operativo interinstitucional en Simojovel detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Guardia Nacional (GN), Tránsito Municipal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Simojovel.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, elementos de la fuerza interinstitucional, sobre el tramo carretero Simojovel a Huitiupán a 50 metros del módulo de vigilancia C4, detuvieron a Mateo “N”, quien conducía un vehículo marca Nissan tipo NP300 color rojo sin placas de circulación, que cuenta con reporte de robo vigente en el estado de Tabasco del 18 de enero del año 2018, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos, el detenido y el objeto tendiente a la comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas.