domingo, octubre 5, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen en flagrancia a dos masculinos por amenazas...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen en flagrancia a dos masculinos por amenazas en Cintalapa

0
47

En una acción inmediata y coordinada, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, lograron la detención en flagrancia de dos sujetos que amenazaban a una mujer y a su hija, en el municipio de Cintalapa.

Los hechos se registraron cuando el personal realizaba un recorrido preventivo en la zona y recibió el llamado de auxilio de una ciudadana que señaló a los agresores, quienes habían llegado a su domicilio para intimidarlas y amenazarlas.

Elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de forma inmediata, intervinieron y lograron asegurar a los dos masculinos, quienes se encontraban a bordo de una camioneta blanca y en aparente estado de ebriedad, identificados como Santiago “N” y Fredi “N”.

Por estos hechos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, donde se inició la carpeta de investigación por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas refrenda su compromiso con la protección de las mujeres, niñas y adolescentes, actuando con enfoque de género con Cero Corrupción y Cero Impunidad.

En operativo de seguridad detienen en flagrancia a dos masculinos por amenazas en Cintalapa
Artículo anterior
La transformación avanza. Zócalo de la Ciudad de México
Artículo siguiente
Taxi arrolla familia y el conductor huye del lugar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

SSP mantiene presencia en Suchiate y Tapachula para impulsar la prevención y proximidad social

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y Turismo en coordinación con la Guardia Estatal Vial Preventiva...
Leer más

Agencias de Viajes Advierten de Fraudes en la Venta de Boletos Aéreos

Al Instante staff - 0
• Las estafas han incrementado un 60% relacionadas con ventas falsas de boletos; señalan. Tapachula, Chiapas 5 de Octubre del 2025.- En la última temporada alta,...
Leer más

Tránsito de Vehículos Pesados y Maquinaria Destruye Carretera al Ejido el Manzano

Al Instante staff - 0
• Piden a responsables de la obra de construcción del ferrocarril que rehabiliten la vialidad aledaña que usan para transitar. Tapachula, Chiapas 5 de Octubre del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV