En operativo de seguridad detienen en flagrancia a dos masculinos por amenazas en Cintalapa

En una acción inmediata y coordinada, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, lograron la detención en flagrancia de dos sujetos que amenazaban a una mujer y a su hija, en el municipio de Cintalapa.

Los hechos se registraron cuando el personal realizaba un recorrido preventivo en la zona y recibió el llamado de auxilio de una ciudadana que señaló a los agresores, quienes habían llegado a su domicilio para intimidarlas y amenazarlas.

Elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de forma inmediata, intervinieron y lograron asegurar a los dos masculinos, quienes se encontraban a bordo de una camioneta blanca y en aparente estado de ebriedad, identificados como Santiago “N” y Fredi “N”.

Por estos hechos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, donde se inició la carpeta de investigación por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas refrenda su compromiso con la protección de las mujeres, niñas y adolescentes, actuando con enfoque de género con Cero Corrupción y Cero Impunidad.