Taxi arrolla familia y el conductor huye del lugar

Tapachula, Chiapas a domingo 5 de octubre de 2025.- Un trágico accidente se registró la mañana de este domingo al rededor de las 10:40 am sobre la carretera Tapachula–Puerto Madero, a la altura de la escuela primaria de Leoncillos, donde dos personas perdieron la vida y un menor resultó gravemente herido.

De acuerdo con información preliminar, un taxi local de Tapachula, con número económico 1675, arrolló a una familia que se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika 125Z color azul.

Tras el fuerte impacto, dos adultos identificados como Brenda y “Pocho” perdieron la vida en el lugar, mientras que el menor fue atendido por paramédicos y trasladado de urgencia al Hospital General de Tapachula, donde su estado se reporta como delicado.

Según testigos, el conductor del taxi intentó huir del sitio con la unidad dañada, pero la motocicleta quedó prensada, impidiendo su escape. De manera extraoficial, se informó que una tercera persona que viajaba en otra motocicleta llegó al lugar del accidente y ayudó al conductor del taxi a huir rumbo a un destino desconocido.

Autoridades mantienen parcialmente cerrada la carretera mientras realizan las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Q. D. E. P. Brenda y “Pocho” fallecieron en la vía a Puerto Madero.

El orbe/Carlos Montes