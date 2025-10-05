Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca Reducción de Homicidios Dolosos en Estados

Durante su informe de rendición de cuentas, la Presidenta destacó que en 12 meses se ha reducido el homicidio doloso en 32 por ciento; es decir, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, se cometieron 27 homicidios diarios menos. Destacando una disminución en los estados de:

* Zacatecas, 88 por ciento.

* Chiapas, 73 por ciento.

* Jalisco, 62 por ciento.

* Nuevo León, 61 por ciento.

* Guanajuato, 47 por ciento.

* Sonora, 46 por ciento.

* Puebla, 45 por ciento.

* Tabasco, 44 por ciento.

* Estado de México, 43 por ciento.

* Baja California, 25 por ciento.

* Guerrero, 22 por ciento.