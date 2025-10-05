domingo, octubre 5, 2025
“ESTOY SEGURA QUE VAMOS POR EL CAMINO CORRECTO”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

“ESTOY SEGURA QUE VAMOS POR EL CAMINO CORRECTO”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANTE 400 MIL PERSONAS EN EL CIERRE DE SU GIRA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MONUMENTAL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

“Desde este Zócalo histórico, reafirmamos nuestro compromiso con la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Una transformación que le pertenece al pueblo. Estoy segura, porque lo escuchamos en las plazas a lo largo de toda la República, vamos por el camino correcto. Aquí estamos, de pie, con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo de nuestro presente y con la esperanza de nuestro porvenir. Como lo dije desde el primer momento ante ustedes, no les voy a fallar.

“Mi compromiso es con el pueblo y sigue siendo entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma, por el bienestar del pueblo de México. Mi compromiso es defender a la patria. Mi compromiso con ustedes es ser una Presidenta que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y del pueblo de México. Que viva la dignidad del pueblo de México. Que viva México, libre, independiente y soberano. Que viva por siempre México. ¡Que viva México ¡Que viva México! ¡Que viva México!”, destacó ante 400 mil personas que se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México en donde informó las acciones más importantes de su primer año de gobierno.

