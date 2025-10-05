domingo, octubre 5, 2025
En operativo de seguridad en Cacahoatán detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal de Caminos, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Cacahoatán.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, guardias estatales, sobre el tramo carretero Cacahoatán a Unión Juárez, detuvieron a Abel “N”, quien conducía un vehículo marca Volkswagen tipo Vento color gris, con reporte de robo vigente en el estado de Puebla de fecha 01 de agosto del año 2023, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones preventivas y disuasivas, en el estado de Chiapas para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía.

