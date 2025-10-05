Tránsito de Vehículos Pesados y Maquinaria Destruye Carretera al Ejido el Manzano

• Piden a responsables de la obra de construcción del ferrocarril que rehabiliten la vialidad aledaña que usan para transitar.

Tapachula, Chiapas 5 de Octubre del 2025.- Habitantes de diferentes comunidades de la zona baja del municipio de Tapachula solicitaron a las autoridades federales y en particular a la empresa responsable de la obra de construcción de las vías de ferrocarril que atraviesa la zona, rehabiliten la carretera a las comunidades Los Toros y El Manzano en la zona baja de esta localidad.

Señalan que el tránsito de maquinaria pesada, así como de camiones de carga pesada, destruyeron por completo varios tramos de la vialidad que comunica a las comunidades rurales de la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción