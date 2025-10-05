domingo, octubre 5, 2025
spot_img
InicioAl InstanteTránsito de Vehículos Pesados y Maquinaria Destruye Carretera al Ejido el Manzano
Al Instante

Tránsito de Vehículos Pesados y Maquinaria Destruye Carretera al Ejido el Manzano

0
29

• Piden a responsables de la obra de construcción del ferrocarril que rehabiliten la vialidad aledaña que usan para transitar.

Tapachula, Chiapas 5 de Octubre del 2025.- Habitantes de diferentes comunidades de la zona baja del municipio de Tapachula solicitaron a las autoridades federales y en particular a la empresa responsable de la obra de construcción de las vías de ferrocarril que atraviesa la zona, rehabiliten la carretera a las comunidades Los Toros y El Manzano en la zona baja de esta localidad.

Señalan que el tránsito de maquinaria pesada, así como de camiones de carga pesada, destruyeron por completo varios tramos de la vialidad que comunica a las comunidades rurales de la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción

Tránsito de Vehículos Pesados y Maquinaria Destruye Carretera al Ejido el Manzano
Artículo anterior
En operativo de seguridad en Cacahoatán detienen a masculino con vehículo con reporte de robo
Artículo siguiente
Agencias de Viajes Advierten de Fraudes en la Venta de Boletos Aéreos
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

SSP mantiene presencia en Suchiate y Tapachula para impulsar la prevención y proximidad social

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y Turismo en coordinación con la Guardia Estatal Vial Preventiva...
Leer más

Agencias de Viajes Advierten de Fraudes en la Venta de Boletos Aéreos

Al Instante staff - 0
• Las estafas han incrementado un 60% relacionadas con ventas falsas de boletos; señalan. Tapachula, Chiapas 5 de Octubre del 2025.- En la última temporada alta,...
Leer más

En operativo de seguridad en Cacahoatán detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal de Caminos, en coordinación con la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV