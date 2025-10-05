Agencias de Viajes Advierten de Fraudes en la Venta de Boletos Aéreos

• Las estafas han incrementado un 60% relacionadas con ventas falsas de boletos; señalan.

Tapachula, Chiapas 5 de Octubre del 2025.- En la última temporada alta, los fraudes relacionados con la venta de boletos aéreos han experimentado un incremento del 60% en comparación con lo habitual. Manrique Legorreta, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes del Soconusco, advierte que este fenómeno se intensifica especialmente durante periodos de alta demanda, cuando los precios de los boletos suelen aumentar debido a la disponibilidad limitada. EL ORBE/ Mesa de Redacción.