domingo, octubre 5, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAgencias de Viajes Advierten de Fraudes en la Venta de Boletos Aéreos
Al Instante

Agencias de Viajes Advierten de Fraudes en la Venta de Boletos Aéreos

0
26

• Las estafas han incrementado un 60% relacionadas con ventas falsas de boletos; señalan.

Tapachula, Chiapas 5 de Octubre del 2025.- En la última temporada alta, los fraudes relacionados con la venta de boletos aéreos han experimentado un incremento del 60% en comparación con lo habitual. Manrique Legorreta, presidente de la Asociación de Agentes de Viajes del Soconusco, advierte que este fenómeno se intensifica especialmente durante periodos de alta demanda, cuando los precios de los boletos suelen aumentar debido a la disponibilidad limitada. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Agencias de Viajes Advierten de Fraudes en la Venta de Boletos Aéreos
Artículo anterior
Tránsito de Vehículos Pesados y Maquinaria Destruye Carretera al Ejido el Manzano
Artículo siguiente
SSP mantiene presencia en Suchiate y Tapachula para impulsar la prevención y proximidad social
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

SSP mantiene presencia en Suchiate y Tapachula para impulsar la prevención y proximidad social

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y Turismo en coordinación con la Guardia Estatal Vial Preventiva...
Leer más

Tránsito de Vehículos Pesados y Maquinaria Destruye Carretera al Ejido el Manzano

Al Instante staff - 0
• Piden a responsables de la obra de construcción del ferrocarril que rehabiliten la vialidad aledaña que usan para transitar. Tapachula, Chiapas 5 de Octubre del...
Leer más

En operativo de seguridad en Cacahoatán detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal de Caminos, en coordinación con la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV