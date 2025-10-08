miércoles, octubre 8, 2025
Registro Público de la Propiedad Agiliza Tramites en Tapachula

• El Delegado Rene Galán da buenos resultados; aseguran ciudadanos.

Tapachula, Chiapas 8 de Octubre del 2025.- En la actualidad la Delegación del Registro Público de la Propiedad, que tiene sus oficinas en la Unidad Administrativa en Tapachula ha venido agilizando trámites, brindando atención personalizada y ágil a las diferentes solicitudes de trámites diversos de la población que acude a dicha dependencia.

Según usuarios de esta oficina, de manera diaria se atienden un promedio de 72 trámites o más, algo que antes no sucedía, ya que había burocratismo. Además de que en la actualidad se viene trabajando de manera transparente por parte del personal de dicha dependencia. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

La Fiscalía General del Estado, Informa:
Autoridades Migratorias no Respetan Amparos Proporcionados por Juzgados: Abogado
