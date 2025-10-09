jueves, octubre 9, 2025
Dicta Poder Judicial sentencia de 20 años por el delito de Pederastia Agravada

– Sentencian a Adalberto “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y una vez desahogadas las pruebas durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Por lo que la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Adalberto “N” una pena de 20 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación integral del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y sensible, garantizando que no habrá impunidad en delitos que vulneren la integridad y el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

