Nacional

Senado Urge a Fortalecer el Programa de Vacunación Universal

Ciudad de México, 7 de Febrero.- Senadores, especialistas y funcionarios destacaron la necesidad de fortalecer el Programa de Vacunación Universal, ello ante la regresión que existe a nivel mundial en los programas de inmunización lo que ha provocado brotes como el del sarampión.
Durante el Foro legislativo «Vacunación» realizado en el Senado, la titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, María Alejandra Alegría Arrieta, reconoció que no sólo en México, sino en muchos otros países existe una regresión en materia de vacunación.
«Las vacunas salvan vidas y las vacunas son la apuesta de la ciencia y del Estado para garantizar que la gente tenga una vida plena. Y en la Secretaría de Salud reafirmamos nuestro compromiso con la salud pública, con todas y todos los mexicanos, para garantizar el acceso universal, gratuito y seguro a las vacunas que previenen graves enfermedades de vida en hospitalizaciones», apuntó
Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, manifestó la necesidad de contar con un sistema que no sólo sea operativo, sino que sea eficaz, equitativo y, sobre todo, seguro. «No podemos permitir que la situación económica determine si una persona recibe o no una dosis que puede salvarle la vida», agregó.
El senador Emmanuel Reyes Carmona destacó la importancia de fortalecer el Programa de Vacunación Universal, pues es el instrumento más poderoso para la prevención de enfermedades.
Subrayó la necesidad de incorporar disposiciones que garanticen la operación, eficacia, equidad y seguridad de dicho programa.
Refirió que la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza y el COVID-19, para la temporada invernal 2024-2025, incluyó más de 36 millones de dosis contra la influenza y alrededor de 22 millones de dosis contra el COVID-19; además se aplicó la vacuna contra el neumococo dirigida a personas mayores de 60 años.
Dijo que un hecho histórico, México utiliza por primera vez vacunas tetravalentes contra influenza, fabricadas en nuestro territorio; esto «es digno de presumirlo y de reconocerlo, porque una de las políticas públicas implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el impulso al contenido nacional, la sustitución de importaciones». sun

