En operativo de seguridad detienen a masculino por el probable delito de abigeato en Reforma

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino como presunto responsable del delito de abigeato, en el municipio de Reforma.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, guardias estatales marcaron el alto al conductor del vehículo Nissan, abordo del que transportaban tres semovientes, de los cuales Fernando “N”, no logró comprobar la documentación correspondiente ni el vehículo señalado.

En consecuencia, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de realizar acciones interinstitucionales de prevención, combate e inhibición de ilícitos en el territorio chiapaneco.