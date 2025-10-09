jueves, octubre 9, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen a masculino por el probable delito de...
Al Instante

En operativo de seguridad detienen a masculino por el probable delito de abigeato en Reforma

0
4

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino como presunto responsable del delito de abigeato, en el municipio de Reforma.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, guardias estatales marcaron el alto al conductor del vehículo Nissan, abordo del que transportaban tres semovientes, de los cuales Fernando “N”, no logró comprobar la documentación correspondiente ni el vehículo señalado.

En consecuencia, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de realizar acciones interinstitucionales de prevención, combate e inhibición de ilícitos en el territorio chiapaneco.

Artículo anterior
Dicta Poder Judicial sentencia de 20 años por el delito de Pederastia Agravada
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Dicta Poder Judicial sentencia de 20 años por el delito de Pederastia Agravada

Al Instante staff - 0
- Sentencian a Adalberto “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez. El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de...
Leer más

Juan Carlos Gallegos Nuevo Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en #Tapachula

Al Instante staff - 0
Por la noche de este 8 de octubre, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, la Síndico Municipal y los regidores, encabezaron la...
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a dos masculinos con armas de fuego en Huehuetán

Al Instante staff - 0
En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV