En operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona del sexo masculino con presuntos narcóticos, en el municipio de Tapachula.

Durante patrullajes preventivos y disuasivos en la colonia Doroteo Arango de la Perla del Soconusco, guardias estatales detuvieron a Luis “N” de nacionalidad guatemalteca, por la posesión de 10 dosis de la droga conocida como cristal. El detenido se desplazaba a bordo de un vehículo Ford F150 de color gris con placas del país centroamericana de Guatemala.

Por estos hechos quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de realizar recorridos preventivos y disuasivos en toda la geografía chiapaneca, para garantizar espacios seguros y de paz.