jueves, octubre 9, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tapachula
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tapachula

0
61

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona del sexo masculino con presuntos narcóticos, en el municipio de Tapachula.

Durante patrullajes preventivos y disuasivos en la colonia Doroteo Arango de la Perla del Soconusco, guardias estatales detuvieron a Luis “N” de nacionalidad guatemalteca, por la posesión de 10 dosis de la droga conocida como cristal. El detenido se desplazaba a bordo de un vehículo Ford F150 de color gris con placas del país centroamericana de Guatemala.

Por estos hechos quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de realizar recorridos preventivos y disuasivos en toda la geografía chiapaneca, para garantizar espacios seguros y de paz.

En operativo de seguridad detienen a un masculino con narcóticos en Tapachula
Artículo anterior
En operativo de seguridad detienen a masculino por el probable delito de abigeato en Reforma
Artículo siguiente
Migrantes denuncian presuntas detenciones arbitrarias por parte de elementos de la Guardia Nacional
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

SSP entrega equipamiento a guardias estatales de la región Soconusco de Chiapas

Al Instante staff - 0
Con el objetivo de mantener a una Guardia Estatal bien equipada para las tareas de seguridad y de proximidad social, la Secretaría de Seguridad...
Leer más

Migrantes denuncian presuntas detenciones arbitrarias por parte de elementos de la Guardia Nacional

Al Instante staff - 0
• Temen por la seguridad de los detenidos; entre ellos mujeres y supuestamente niños. Pijijiapan, Chiapas 9 de octubre del 2025.- Migrantes de diferentes nacionalidades que...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a masculino por el probable delito de abigeato en Reforma

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV