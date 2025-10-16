Baja la Afluencia de Visitantes Guatemaltecos en Tapachula: Restauranteros

• Son consumidores que representan el flujo económico para la frontera sur; reconocen empresarios.

Tapachula, Chiapas; 16 de octubre de 2025.– Mientras el gobierno federal presume avances en materia migratoria, en la frontera sur la realidad es otra: los flujos de visitantes guatemaltecos hacia Tapachula se han reducido drásticamente durante lo que va del 2025, afectando a comercios, restaurantes y pequeñas empresas que dependen del consumo transfronterizo.

Prestadores de servicio, como Carlos Dávila, Gerente General de conocido restaurante de Mariscos, esperan que las autoridades realicen una mayor promoción de Tapachula en Guatemala, para reactivar la economía local.