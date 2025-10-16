jueves, octubre 16, 2025
Baja la Afluencia de Visitantes Guatemaltecos en Tapachula: Restauranteros

• Son consumidores que representan el flujo económico para la frontera sur; reconocen empresarios.

Tapachula, Chiapas; 16 de octubre de 2025.– Mientras el gobierno federal presume avances en materia migratoria, en la frontera sur la realidad es otra: los flujos de visitantes guatemaltecos hacia Tapachula se han reducido drásticamente durante lo que va del 2025, afectando a comercios, restaurantes y pequeñas empresas que dependen del consumo transfronterizo.

Prestadores de servicio, como Carlos Dávila, Gerente General de conocido restaurante de Mariscos, esperan que las autoridades realicen una mayor promoción de Tapachula en Guatemala, para reactivar la economía local. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Ley de Amparo Protege al Pueblo de México Frente a cualquier Acto Injusto de la Autoridad: Presidenta Claudia Sheinbaum
Juan Carlos Moreno Guillén presente en el 30° Congreso Nacional de Magistradas y Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
