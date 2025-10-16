Poder Judicial dicta tres sentencias condenatorias por el delito de Homicidio Calificado

– No habrá impunidad en los delitos que vulneren o atenten contra la vida.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de Tribunales de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de cuatro personas del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en hechos y lugares diferentes.

En la primera determinación, por los hechos ocurridos en San Cristóbal de Las Casas, donde perdiera la vida un hombre con identidad reservada, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial impuso a Manolo “N” una pena de 25 años de prisión y al pago de la reparación del daño. No se le concedió ningún sustitutivo de la pena impuesta.

En una segunda sentencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Villaflores dictó a Flavio “N” una pena de 25 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño, por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Villacorzo, donde perdió la vida una persona del sexo masculino con identidad reservada.

Finalmente, tras los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde un hombre con identidad reservada falleciera, la persona juzgadora de un Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, mediante un procedimiento abreviado, determinó imponer a José “N” 16 años y ocho meses de prisión, y a Luis “N” 12 años de prisión, condenando a ambos al pago de la reparación del daño y no se les concedió beneficio alguno en relación a las penas impuestas.

Estas tres resoluciones se impusieron tras el desahogo probatorio en audiencias orales, logrando acreditar la participación y la responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con estas sentencias, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso de impartir una justicia más humanista, brindando certeza a la sociedad de que los delitos que vulneren o atenten contra la vida no quedarán impunes.