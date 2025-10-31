viernes, octubre 31, 2025
En operativo de seguridad detienen a masculino en flagrancia por el probable delito de robo en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino como presunto responsable del delito de robo en flagrancia, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el barrio Santo Domingo de la capital chiapaneca, detuvieron a Carlos “N”, a quien le encontraron una caja de herramientas, carretilla y baterías de vehículos, objetos sustraídos de un taller automotriz.

El detenido junto a los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los trabajos de combate y prevención de los ilícitos que laceran la integridad física y patrimonial de la ciudadanía en el estado de Chiapas.

Yamil Melgar continúa cercano, escuchando a su gente
