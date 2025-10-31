Yamil Melgar continúa cercano, escuchando a su gente

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reafirma su compromiso con un gobierno humanista, cercano y sensible a las necesidades de la población.

De manera constante, el alcalde camina las calles y avenidas principales de Tapachula, donde dialoga directamente con las y los ciudadanos, escucha sus preocupaciones y atiende sus peticiones para mejorar los servicios y la calidad de vida en cada colonia.

Con estas acciones, Yamil Melgar sigue el ejemplo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien impulsa un modelo de gobierno basado en la cercanía con la gente, el trabajo en territorio y la atención directa a las comunidades.

El gobierno municipal de Tapachula reitera su compromiso con la transformación humanista, donde la escucha, el respeto y la empatía son pilares fundamentales para construir una ciudad más justa, ordenada y solidaria.