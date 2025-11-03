lunes, noviembre 3, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAprehenden a presunto pederasta: FGE
Al InstanteRojas

Aprehenden a presunto pederasta: FGE

0
12

– Por hechos ocurridos en abril de 2023

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Juan “N”, como presunto responsable de pederastia, por hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, el pasado 12 de abril de 2023.

El presunto responsable, quien es objetivo prioritario, fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, que determinarán su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Aprehenden a presunto pederasta: FGE
Artículo anterior
SSP y FGE detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en la región Sierra Mariscal de Chiapas
Artículo siguiente
Tapachula FC TDP suma su segundo triunfo consecutivo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula FC TDP suma su segundo triunfo consecutivo

Al Instante staff - 0
El conjunto de Tapachula FC volvió a hacer valer su localía al derrotar por marcador de 1–0 a Iguanas FC, en partido correspondiente a...
Leer más

SSP y FGE detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en la región Sierra Mariscal de Chiapas

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial...
Leer más

Recolectores de basura en Tapachula exigen centro de acopio y bloquean calles principales

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 3 de noviembre 2025.- Recolectores de basura de Tapachula bloquearon este lunes varias calles principales del municipio, entre ellas la Central Oriente...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV