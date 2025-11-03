Aprehenden a presunto pederasta: FGE

– Por hechos ocurridos en abril de 2023

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Juan “N”, como presunto responsable de pederastia, por hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, el pasado 12 de abril de 2023.

El presunto responsable, quien es objetivo prioritario, fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, que determinarán su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.