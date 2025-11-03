lunes, noviembre 3, 2025
SSP y FGE detienen a masculino con vehículo con reporte de robo en la región Sierra Mariscal de Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por conducir vehículo con reporte de robo en el tramo carretero Motozintla a Frontera Comalapa.

En puesto de seguridad vehicular en tramo carretero a la altura del ejido Tapizala, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Bernabé “N”, quien conducía un vehículo marca Nissan tipo NP300 de color gris, unidad vehicular que, al verificar el estatus en Plataforma México, arrojó contar con reporte de robo vigente de fecha 17 de marzo del año 2020, en la Ciudad de México.

En consecuencia, el detenido junto al objeto como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso interinstitucional de prevención, combate e inhibición del robo de vehículos en el estado de Chiapas, como parte de las acciones para salvaguardar la integridad patrimonial y física de la ciudadanía en general.

