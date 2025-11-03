Tapachula, Chiapas 3 de noviembre 2025.- Recolectores de basura de Tapachula bloquearon este lunes varias calles principales del municipio, entre ellas la Central Oriente prolongación y la calzada al Panteón Jardín, para exigir a las autoridades municipales la asignación de un centro de acopio donde puedan depositar los desechos sin afectar a la ciudadanía.
Recolectores de basura en Tapachula exigen centro de acopio y bloquean calles principales
Tapachula, Chiapas 3 de noviembre 2025.- Recolectores de basura de Tapachula bloquearon este lunes varias calles principales del municipio, entre ellas la Central Oriente prolongación y la calzada al Panteón Jardín, para exigir a las autoridades municipales la asignación de un centro de acopio donde puedan depositar los desechos sin afectar a la ciudadanía.