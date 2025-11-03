Recolectores de basura en Tapachula exigen centro de acopio y bloquean calles principales

Tapachula, Chiapas 3 de noviembre 2025.- Recolectores de basura de Tapachula bloquearon este lunes varias calles principales del municipio, entre ellas la Central Oriente prolongación y la calzada al Panteón Jardín, para exigir a las autoridades municipales la asignación de un centro de acopio donde puedan depositar los desechos sin afectar a la ciudadanía.

Alexander Mendoza Cancino, señalo que las protestas iniciaron desde la tarde del domingo, debido a que los acuerdos pactados en minutas anteriores no se han respetado. Aseguraron que, de no obtener una respuesta pronta, podrían extender el bloqueo hasta la entrada de la Fuente Atzacua, conocida popularmente como “La Crayola”.