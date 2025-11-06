jueves, noviembre 6, 2025
Plataformas Digitales Tendrán que Pagar Impuestos para el Próximo Año: Contadores

• Productos y servicios que se obtienen a través de las plataformas digitales tendrán que variar en precios.

Tapachula, Chiapas 6 de Noviembre del 2025.- Las plataformas digitales tendrán que pagar impuestos para el próximo año, ya que viene establecido en el paquete fiscal para el próximo año, dio a conocer en entrevista Fidel Moreno de los Santos, Contador Público Certificado en Fiscal. El ORBE/ Mesa de Redacción.

