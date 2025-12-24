miércoles, diciembre 24, 2025
Feliz Navidad te desea EL ORBE

Trabajadores del Monte de Piedad pasarán la Navidad en pie de lucha
Trabajadores del Monte de Piedad pasarán la Navidad en pie de lucha

Tapachula, Chiapas 24 de Diciembre.- En medio de una prolongada huelga que ya alcanza los 82 días, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad,...
La Iglesia Católica en Tapachula Toma Medidas Preventivas ante Alerta Sanitaria de Sarampión

Tapachula, Chiapas 24 de Diciembre del 2025.- En el marco de la alerta sanitaria emitida por las autoridades de salud de Chiapas debido al...
Japón lo volvió a hacer…

En Nagaoka lanzaron el fuego artificial más grande jamás visto: una bomba pirotécnica de 420 kilos que explotó en un espectáculo tan enorme que...
EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS.

