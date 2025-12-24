Tapachula, Chiapas 24 de Diciembre.- En medio de una prolongada huelga que ya alcanza los 82 días, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, representados por el sindicato de la sección 30, seguirán su protesta durante las festividades de fin de año, exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales. A pesar de la cercanía de las celebraciones navideñas, el conflicto persiste sin solución y las expectativas de una pronta resolución son cada vez más inciertas.
Trabajadores del Monte de Piedad pasarán la Navidad en pie de lucha
