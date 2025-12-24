Trabajadores del Monte de Piedad pasarán la Navidad en pie de lucha

Tapachula, Chiapas 24 de Diciembre.- En medio de una prolongada huelga que ya alcanza los 82 días, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, representados por el sindicato de la sección 30, seguirán su protesta durante las festividades de fin de año, exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales. A pesar de la cercanía de las celebraciones navideñas, el conflicto persiste sin solución y las expectativas de una pronta resolución son cada vez más inciertas.



Gustavo Castellanos García, secretario general del sindicato, afirmó que la institución continúa con su postura en cuanto a las arbitrariedades cometidas por la administración, específicamente con las «boletinaciones» que consideran injustas. A pesar de varios intentos de diálogo y reuniones con los directivos de la entidad, el avance ha sido mínimo, y los trabajadores no han recibido respuestas favorables. «Nosotros no vamos a levantar la huelga, porque son derechos que nos están violando», expresó Castellanos.