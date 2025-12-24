miércoles, diciembre 24, 2025
spot_img
InicioAl InstanteLa Iglesia Católica en Tapachula Toma Medidas Preventivas ante Alerta Sanitaria de...
Al Instante

La Iglesia Católica en Tapachula Toma Medidas Preventivas ante Alerta Sanitaria de Sarampión

0
23

Tapachula, Chiapas 24 de Diciembre del 2025.- En el marco de la alerta sanitaria emitida por las autoridades de salud de Chiapas debido al brote de sarampión, la Iglesia Católica en Tapachula ha tomado diversas medidas preventivas para proteger a los feligreses y continuar con las celebraciones religiosas sin poner en riesgo la salud pública.
El Padre Gilberto Damián García, vicario de la Parroquia San Agustín, destacó que Monseñor Luis Manuel López Alfaro, obispo de la diócesis de Tapachula, envió un comunicado el pasado domingo 21 de diciembre con recomendaciones claras para todos los templos de la región. Entre las principales indicaciones está el uso de cubrebocas para quienes presenten síntomas de gripa o cualquier cuadro viral, con el fin de evitar la propagación de enfermedades respiratorias. También se aconseja que las personas enfermas se abstengan de asistir a reuniones masivas, como las celebraciones religiosas, para evitar contagios.

El sacerdote explicó que, afortunadamente, en Tapachula no se han reportado casos de sarampión hasta el momento, lo que favorece la continuación de las actividades religiosas. “Por ahora no se han suspendido las posadas ni las misas, y la Iglesia sigue cumpliendo con sus compromisos. Mañana 24 de diciembre tendremos las misas habituales: a las 7:00 a.m., 6:00 p.m. y la Misa de Nochebuena a las 9:00 p.m.”, detalló el vicario. Además, el 25 de diciembre se celebrará la Misa de Navidad al mediodía y a las 6:00 p.m.
A pesar de la situación sanitaria, la parroquia mantiene una estrecha colaboración con las autoridades de salud, como lo hizo durante la pandemia de COVID-19, adaptándose a las medidas recomendadas por el gobierno. El Padre Gilberto aseguró que la Iglesia está comprometida con la protección de la salud de los fieles y continuará siguiendo las recomendaciones oficiales, como el uso de cubrebocas en personas con síntomas respiratorios.
En cuanto a la afluencia de feligreses, destacó que este domingo el templo estuvo lleno en los diferentes horarios de misa, y las posadas también han tenido una participación activa, especialmente con el recorrido por la plaza y el parque donde se han sumado niños a las celebraciones. Con estas medidas preventivas, la Iglesia busca que los fieles puedan disfrutar de las festividades con seguridad, sin dejar de lado el espíritu navideño. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

La Iglesia Católica en Tapachula Toma Medidas Preventivas ante Alerta Sanitaria de Sarampión
Artículo anterior
Japón lo volvió a hacer…
Artículo siguiente
Trabajadores del Monte de Piedad pasarán la Navidad en pie de lucha
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Feliz Navidad te desea EL ORBE

Al Instante staff - 0
Leer más

Trabajadores del Monte de Piedad pasarán la Navidad en pie de lucha

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 24 de Diciembre.- En medio de una prolongada huelga que ya alcanza los 82 días, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad,...
Leer más

Japón lo volvió a hacer…

Al Instante staff - 0
En Nagaoka lanzaron el fuego artificial más grande jamás visto: una bomba pirotécnica de 420 kilos que explotó en un espectáculo tan enorme que...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV