La Iglesia Católica en Tapachula Toma Medidas Preventivas ante Alerta Sanitaria de Sarampión

Tapachula, Chiapas 24 de Diciembre del 2025.- En el marco de la alerta sanitaria emitida por las autoridades de salud de Chiapas debido al brote de sarampión, la Iglesia Católica en Tapachula ha tomado diversas medidas preventivas para proteger a los feligreses y continuar con las celebraciones religiosas sin poner en riesgo la salud pública.

El Padre Gilberto Damián García, vicario de la Parroquia San Agustín, destacó que Monseñor Luis Manuel López Alfaro, obispo de la diócesis de Tapachula, envió un comunicado el pasado domingo 21 de diciembre con recomendaciones claras para todos los templos de la región. Entre las principales indicaciones está el uso de cubrebocas para quienes presenten síntomas de gripa o cualquier cuadro viral, con el fin de evitar la propagación de enfermedades respiratorias. También se aconseja que las personas enfermas se abstengan de asistir a reuniones masivas, como las celebraciones religiosas, para evitar contagios.



El sacerdote explicó que, afortunadamente, en Tapachula no se han reportado casos de sarampión hasta el momento, lo que favorece la continuación de las actividades religiosas. “Por ahora no se han suspendido las posadas ni las misas, y la Iglesia sigue cumpliendo con sus compromisos. Mañana 24 de diciembre tendremos las misas habituales: a las 7:00 a.m., 6:00 p.m. y la Misa de Nochebuena a las 9:00 p.m.”, detalló el vicario. Además, el 25 de diciembre se celebrará la Misa de Navidad al mediodía y a las 6:00 p.m.A pesar de la situación sanitaria, la parroquia mantiene una estrecha colaboración con las autoridades de salud, como lo hizo durante la pandemia de COVID-19, adaptándose a las medidas recomendadas por el gobierno. El Padre Gilberto aseguró que la Iglesia está comprometida con la protección de la salud de los fieles y continuará siguiendo las recomendaciones oficiales, como el uso de cubrebocas en personas con síntomas respiratorios.En cuanto a la afluencia de feligreses, destacó que este domingo el templo estuvo lleno en los diferentes horarios de misa, y las posadas también han tenido una participación activa, especialmente con el recorrido por la plaza y el parque donde se han sumado niños a las celebraciones. Con estas medidas preventivas, la Iglesia busca que los fieles puedan disfrutar de las festividades con seguridad, sin dejar de lado el espíritu navideño. EL ORBE/ Mesa de Redacción.