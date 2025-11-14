Colisión en la zona centro de Tapachula por no respetar la ley 1×1.

•Deja daños materiales y dos personas con crisis nerviosa

Tapachula, Chiapas; viernes 14 de noviembre de 2025.

La tarde de este viernes, alrededor de las 18:20 horas, se registró un accidente vial en la intersección de la 3ª Norte y 1ª Oriente, en la zona centro de Tapachula, luego de que dos vehículos colisionaran presuntamente por no respetar la ley 1×1.

Según los primeros reportes, el primer vehículo, un Chevrolet Matiz color blanco, circulaba sobre la 3ª Norte con dirección de norte a sur, mientras que el segundo automóvil, un Honda Civic rojo, transitaba sobre la 1ª Oriente de poniente a oriente. Ambos conductores aseguraron tener la preferencia al momento del impacto.

Tras una llamada de auxilio al 911, elementos de Tránsito Estatal y Vialidad arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance. El fuerte choque alarmó a vecinos y comerciantes de la zona, quienes solicitaron la presencia de las autoridades.

Una unidad de emergencia acudió para valorar a dos personas involucradas, quienes presentaban ligera crisis nerviosa y policontusiones. Los paramédicos las estabilizaron en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Al lugar también acudió la aseguradora del Honda Civic rojo, la cual realizará la evaluación de los daños materiales, que podrían ascender a cientos de miles de pesos. En contraste, el Chevrolet Matiz blanco no contaba con seguro vigente. Minutos después arribó una grúa para retirar ambos vehículos, normalizando la circulación luego de que el tránsito permaneciera afectado por aproximadamente 40 minutos.

Las autoridades informaron que en la zona no existen cámaras del C5; sin embargo, comercios cercanos cuentan con videograbaciones que podrían ser solicitadas como parte de las diligencias para determinar la responsabilidad del accidente. El orbe/ Carlos Montes