Autoridades aprehenden a generador de violencia y líder de una organización social: FGE

– Por hechos ocurridos en agosto de 2023 en Copainalá

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Guardia Estatal Preventiva, cumplimentaron un mandamiento judicial en contra de José Luis “N”, como presunto responsable del delito de daños, motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, cometido en agravio del Ayuntamiento de Copainalá y la seguridad del estado, por hechos ocurridos el 7 de agosto del 2023, en el municipio de Copainalá.

La carpeta de investigación indica que, el inculpado, quien presuntamente es dirigente estatal de una organización social, junto con un grupo de 300 personas quienes portaban armas de fuego, palos y piedras, realizaron un bloqueo sobre el tramo carretero Copainalá-Tuxtla Gutiérrez, y además de incendiar una patrulla municipal, causaron daños a una unidad de la policía estatal y retuvieron a varias unidades de transporte público.

Cabe mencionar, que el detenido tiene diversas carpetas de investigación en su contra, las cuales están siendo integradas para su judicialización, en tanto, fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien determinará su situación legal.

Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, se procura la paz y seguridad del pueblo, con Cero Impunidad.