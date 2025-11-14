viernes, noviembre 14, 2025
Tapachula FC busca reencontrarse con el triunfo

El conjunto de Tapachula FC se reporta listo para recibir este sábado 15 de noviembre al conjunto de Cañoneros, en actividad correspondiente a la Jornada 12 de la Liga Premier, duelo programado para las 18:00 horas en la cancha del Estadio Olímpico de Tapachula.

El plantel tapachulteco ha trabajado durante la semana con intensidad y plena conciencia del momento que atraviesa. Tras una serie de resultados adversos, el equipo de La Perla del Soconusco buscará en este compromiso cortar la mala racha y reencontrarse con la senda del triunfo, confiando en el esfuerzo colectivo y en el respaldo de su afición.

Este enfrentamiento representa además el último partido como local de la primera vuelta del torneo 2025-2026, convirtiéndolo en una oportunidad fundamental para cerrar en casa con una victoria que renueve el ánimo del plantel y fortalezca el compromiso rumbo a la segunda mitad del certamen.

El cuerpo técnico y los jugadores han manifestado su determinación por ofrecer un partido intenso, ordenado y competitivo, con el objetivo de regalarle a la afición tapachulteca un resultado que motive y reafirme la identidad que caracteriza al equipo.

La directiva de Tapachula FC hace un llamado a toda la gran afición de la región para que asista este sábado al Estadio Olímpico y brinde su apoyo incondicional. Su presencia, su energía y su voz desde las gradas son un impulso invaluable para el equipo en esta búsqueda por levantar la cara y volver a sumar de a tres.

