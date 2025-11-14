Tapachula FC busca reencontrarse con el triunfo

El conjunto de Tapachula FC se reporta listo para recibir este sábado 15 de noviembre al conjunto de Cañoneros, en actividad correspondiente a la Jornada 12 de la Liga Premier, duelo programado para las 18:00 horas en la cancha del Estadio Olímpico de Tapachula.

El plantel tapachulteco ha trabajado durante la semana con intensidad y plena conciencia del momento que atraviesa. Tras una serie de resultados adversos, el equipo de La Perla del Soconusco buscará en este compromiso cortar la mala racha y reencontrarse con la senda del triunfo, confiando en el esfuerzo colectivo y en el respaldo de su afición.

Este enfrentamiento representa además el último partido como local de la primera vuelta del torneo 2025-2026, convirtiéndolo en una oportunidad fundamental para cerrar en casa con una victoria que renueve el ánimo del plantel y fortalezca el compromiso rumbo a la segunda mitad del certamen.

El cuerpo técnico y los jugadores han manifestado su determinación por ofrecer un partido intenso, ordenado y competitivo, con el objetivo de regalarle a la afición tapachulteca un resultado que motive y reafirme la identidad que caracteriza al equipo.

La directiva de Tapachula FC hace un llamado a toda la gran afición de la región para que asista este sábado al Estadio Olímpico y brinde su apoyo incondicional. Su presencia, su energía y su voz desde las gradas son un impulso invaluable para el equipo en esta búsqueda por levantar la cara y volver a sumar de a tres.