¡La Nueva ERA avanza! Empresarios y SSP cierran filas por la seguridad de Chiapas

Tapachula, Chiapas; 04 de noviembre de 2025.- En un encuentro cercano y productivo con mujeres y hombres empresarios de diferentes sectores de Tapachula, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, expuso los avances y el enfoque estatal que impulsa el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, para fortalecer la seguridad en todo Chiapas.

Aparicio Avendaño subrayó que la Nueva ERA de Chiapas se está construyendo con presencia real en las calles, coordinación total entre instituciones y una estrategia de seguridad que ya muestra resultados tangibles en carreteras, zonas comerciales y puntos estratégicos del estado.

“La seguridad del estado es prioridad, estamos reforzando vigilancia, inteligencia y tiempos de respuesta; Chiapas no va a retroceder”, afirmó el secretario.

Así mismo, destacó que el trabajo de la SSP se ha basado en una presencia territorial permanente. Explicó que él y su equipo han caminado y recorrido personalmente todo el territorio tapachulteco, reuniéndose con comerciantes, líderes sociales y habitantes de distintas colonias, lo que ha permitido fortalecer la coordinación interinstitucional y construir una relación directa con la ciudadanía. Gracias a este acercamiento constante, dijo, se han obtenido resultados claros en materia de seguridad, especialmente en zonas donde anteriormente existían mayores índices de incidencia.

Señaló que la estrategia de seguridad no se detiene y que no ha existido un solo día en que la Secretaría haya tomado descanso. Subrayó que el despliegue operativo se mantiene activo las 24 horas, con patrullajes, puntos de control, acciones de inteligencia y presencia policial estratégica, lo que ha permitido inhibir conductas delictivas y brindar una respuesta más rápida ante cualquier emergencia. Reiteró que esta dinámica permanente es la base para garantizar un Tapachula más seguro, cercano y confiable para la población.

Durante la reunión las y los empresarios reconocieron la disposición y cercanía de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), y acordaron mantener una agenda conjunta para seguir fortaleciendo la tranquilidad y el desarrollo económico de Tapachula.

Al evento asistieron, el comisario General Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, subsecretario de la Secretaría de Seguridad del Pueblo; el licenciado Jorge Alberto Vega Pérez, secretario Municipal de Economía y Turismo; el licenciado Juan Daniel Cerrillo Huerta, fiscal de Distrito Fronterizo – Costa; el comisario Manuel Alejandro Lluch, secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula; el comandante Alfonso Hernández Lucio, en representación del comisario Agustín Iván Prado Zepeda, director de la Guardia Estatal Fronteriza; el inspector Miguel Ruiz Durán, Coordinador Regional de la FRIP; el inspector Jefe Jorge Martínez Hernández, Comandante del Sector V de la Guardia Estatal Preventiva.

