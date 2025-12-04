viernes, diciembre 5, 2025
spot_img
InicioAl InstanteGobierno estatal y Tapachula refuerzan la seguridad en el centro: Yamil Melgar
Al Instante

Gobierno estatal y Tapachula refuerzan la seguridad en el centro: Yamil Melgar

0
33

Tapachula, Chiapas.– En el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Dr. y Piloto Aviador Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Secretario de Seguridad del Pueblo, sostuvo un encuentro con locatarios de mercados, plazas comerciales y tianguis de Tapachula, junto al presidente municipal Yamil Melgar, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y proximidad social en estos espacios fundamentales para la economía local.

Posteriormente, el Secretario Aparicio y el presidente municipal sostuvieron también una reunión con empresarios del centro de la ciudad, donde se refrendó el compromiso de reforzar la seguridad en el primer cuadro de Tapachula, reconociendo que el corazón económico del municipio se encuentra en esta zona.

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, destacó que estos avances son resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y del liderazgo del mandatario estatal, quien está próximo a cumplir su primer año de gestión con resultados visibles en materia de seguridad.

El presidente municipal reconoció de manera especial la labor de las corporaciones de seguridad y el trabajo operativo que se realiza todos los días para mantener presencia permanente en los principales puntos comerciales de la ciudad, brindando mayor tranquilidad a comerciantes, familias y visitantes.

“La seguridad se construye todos los días, con trabajo en equipo y cercanía con la gente. Hoy Tapachula avanza con paso firme gracias a la visión del gobernador Eduardo Ramírez y al compromiso de quienes integran nuestras instituciones de seguridad”, expresó el alcalde.

Durante este encuentro se contó con la presencia del Comisario Gral. Mtro. Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, Subsecretario de la Secretaría de Seguridad del Pueblo; el Lic. Juan Daniel Cerrillo Huerta, Fiscal de Distrito Fronterizo Costa; el Comisario Manuel Alejandro Lluch, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula; el Comandante Alfonso Hernández Lucio, en representación del Comisario Lic. Agustín Iván Prado Zepeda, Director de la Guardia Estatal Fronteriza; el Inspector Miguel Ruiz Durán, Coordinador Regional FRIP; así como el Inspector Jefe Jorge Martínez Hernández, Comandante del Sector V de la Guardia Estatal Preventiva.

Gobierno estatal y Tapachula refuerzan la seguridad en el centro: Yamil Melgar
Artículo anterior
¡La Nueva ERA avanza! Empresarios y SSP cierran filas por la seguridad de Chiapas
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez asiste al tradicional encendido del Árbol de Navidad
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez asiste al tradicional encendido del Árbol de Navidad

Al Instante staff - 0
En un ambiente lleno de alegría y fraternidad, junto a las familias, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el tradicional encendido del Árbol de...
Leer más

¡La Nueva ERA avanza! Empresarios y SSP cierran filas por la seguridad de Chiapas

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 04 de noviembre de 2025.- En un encuentro cercano y productivo con mujeres y hombres empresarios de diferentes sectores de Tapachula, el...
Leer más

Invitan a Torneo de Ajedrez en Honor a una Pareja Histórica del Deporte Ciencia

Al Instante staff - 0
• Este certamen cumple ya dos décadas de historia. Tapachula, Chiapas, 4 de diciembre de 2025.— La comunidad ajedrecística de Tapachula se prepara para uno de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV