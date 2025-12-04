Gobierno estatal y Tapachula refuerzan la seguridad en el centro: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas.– En el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Dr. y Piloto Aviador Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Secretario de Seguridad del Pueblo, sostuvo un encuentro con locatarios de mercados, plazas comerciales y tianguis de Tapachula, junto al presidente municipal Yamil Melgar, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y proximidad social en estos espacios fundamentales para la economía local.

Posteriormente, el Secretario Aparicio y el presidente municipal sostuvieron también una reunión con empresarios del centro de la ciudad, donde se refrendó el compromiso de reforzar la seguridad en el primer cuadro de Tapachula, reconociendo que el corazón económico del municipio se encuentra en esta zona.

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, destacó que estos avances son resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y del liderazgo del mandatario estatal, quien está próximo a cumplir su primer año de gestión con resultados visibles en materia de seguridad.

El presidente municipal reconoció de manera especial la labor de las corporaciones de seguridad y el trabajo operativo que se realiza todos los días para mantener presencia permanente en los principales puntos comerciales de la ciudad, brindando mayor tranquilidad a comerciantes, familias y visitantes.

“La seguridad se construye todos los días, con trabajo en equipo y cercanía con la gente. Hoy Tapachula avanza con paso firme gracias a la visión del gobernador Eduardo Ramírez y al compromiso de quienes integran nuestras instituciones de seguridad”, expresó el alcalde.

Durante este encuentro se contó con la presencia del Comisario Gral. Mtro. Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, Subsecretario de la Secretaría de Seguridad del Pueblo; el Lic. Juan Daniel Cerrillo Huerta, Fiscal de Distrito Fronterizo Costa; el Comisario Manuel Alejandro Lluch, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula; el Comandante Alfonso Hernández Lucio, en representación del Comisario Lic. Agustín Iván Prado Zepeda, Director de la Guardia Estatal Fronteriza; el Inspector Miguel Ruiz Durán, Coordinador Regional FRIP; así como el Inspector Jefe Jorge Martínez Hernández, Comandante del Sector V de la Guardia Estatal Preventiva.