Local

Empresarios Colaboran con Autoridades Para Reforzar Acciones de Seguridad

*Para Cuidar la Integridad de Visitantes en Temporada Decembrina.

Tapachula, Chiapas, 3 de diciembre de 2025.– De cara a las festividades de fin de año, el sector empresarial de Tapachula anunció acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y estimular la actividad económica, con el objetivo de atraer a visitantes nacionales y extranjeros, principalmente procedentes de Centroamérica.
Demetrio Campusano, presidente de la agrupación Miguel Hidalgo, afirmó que se ha intensificado la colaboración con autoridades para garantizar un ambiente seguro durante la temporada alta.
Destacó que, pese a incidentes aislados, la percepción general es positiva y se trabaja para reforzarla.

Nos estamos preparando para brindar una cálida bienvenida a los turistas de Centroamérica, señaló.
Añadió que, en Guatemala, medios de comunicación y redes sociales están promoviendo a Chiapas como un destino seguro, lo que favorece el flujo de visitantes hacia Tapachula. A eso le apostamos todos, sostuvo.
Campusano invitó a la ciudadanía a participar en estas acciones. La seguridad la construimos todos, desde casa hasta las autoridades federales. Estamos muy organizados.
Además de la estrategia de seguridad, el sector empresarial busca fortalecer el comercio local. Expresó que uno de los principales objetivos es respaldar a emprendedores y comerciantes de la región para que la derrama económica permanezca en Tapachula.
Entre las propuestas destaca la creación y reactivación de tianguis en colonias y municipios cercanos, con el fin de abrir más espacios de venta para productores nativos.
Queremos iniciar con esta administración la instalación de tianguis que beneficien directamente a la gente de la región, explicó.
Reconoció también el esfuerzo de los comerciantes establecidos del centro, quienes enfrentan gastos como rentas, nómina, seguro social e impuestos.
Finalmente, se mostró optimista sobre el cierre del año y el inicio de un ciclo económico más favorable. EL ORBE/Nelson Bautista

Empresarios Colaboran con Autoridades Para Reforzar Acciones de Seguridad
