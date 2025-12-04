Destacan Impacto de Conectividad Aérea Tapachula–Tuxtla Gutiérrez

*Colegios Profesionales y Autoridades de la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas 3 de Diciembre del 2025.- En un esfuerzo por consolidar el desarrollo socioeconómico de la frontera sur, una delegación de colegios profesionales emprendió este jueves una agenda de trabajo en Tuxtla Gutiérrez, viajando a bordo de Aerobalam, la nueva aerolínea estatal que ha transformado la conectividad aérea entre ambas ciudades. Esta ruta, impulsada por el gobierno de Chiapas, ha reducido tiempos de traslado y facilitado la coordinación institucional, convirtiéndose en un instrumento estratégico para el crecimiento regional.



1 de 2

La comitiva estuvo encabezada por el Subsecretario de la Frontera Sur, Carlos Siles Torres, y conformada por líderes de organismos técnicos clave: la Ing. Shandy Rodríguez Castillo, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa; el Ing. Luis Alberto Roblero González, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula; el Ing. Ernesto Hernández López, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas; el Arq. Emannuel Ramos Bremerman, presidente del Colegio de Arquitectos de Chiapas; además de Sheyla Horita Ocampo, directora del Clúster Agroindustrial de Chiapas.En Tuxtla Gutiérrez, la delegación sostuvo una reunión con la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con el objetivo de presentar propuestas técnicas y estrategias conjuntas enfocadas en infraestructura, productividad y bienestar social. Estos encuentros buscan fortalecer los polos de desarrollo en la región, mejorar la planeación territorial y promover proyectos de inversión que atiendan las necesidades de la frontera sur.Carlos Siles subrayó que esta colaboración interinstitucional es resultado de la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha priorizado la conectividad aérea como herramienta para dinamizar la economía. La operación de Aerobalam —dijo— permite que los colegios profesionales, dependencias estatales y el Poder Legislativo trabajen de forma más cercana y eficiente.Asimismo, el Subsecretario reconoció el papel fundamental de los colegios profesionales en la transformación del estado, destacando que son instituciones que “garantizan el ejercicio de la profesión con calidad y ética”, contribuyendo a obras mejor planificadas y con mayor impacto social.Con esta agenda de trabajo, la frontera sur de Chiapas reafirma su apuesta por el desarrollo ordenado, la profesionalización y la conectividad moderna como pilares para construir un futuro más próspero y competitivo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.