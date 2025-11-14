viernes, noviembre 14, 2025
Obtiene FGE sentencia de 60 años contra feminicida

• Por hechos ocurridos en La Concordia, en abril de 2024

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra Víctor “N” como responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de Mercedes “N”, por hechos ocurridos en el municipio de La Concordia, en abril de 2024.

El Juez de Control del Distrito Judicial de Villaflores valoró todos los medios de prueba desahogados en audiencia por la representación social, dictando una condena de 60 años de prisión.

Así también, el Juez condenó al sentenciado al pago de $1,259,585.80 por concepto de reparación del daño para las víctimas indirectas.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad contra la violencia feminicida.

