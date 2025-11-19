miércoles, noviembre 19, 2025
Poder Judicial fortalece lazos de colaboración

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, Marco Cancino González, en la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez.

Durante este encuentro, dialogaron sobre las estrategias que comparten ambas instituciones para abonar al desarrollo social y fortalecimiento de entornos de bienestar, a través de la capacitación constante de las y los servidores.

Con la presencia de Miguel Ángel Arrazola Gamen, Brenda Azucena Hernández Hernández, José Miguel Galindo García y Alejandro Nango Núñez; el magistrado presidente reiteró la apertura del Poder Judicial para mantener puentes de cooperación institucional que contribuyan a mejorar la calidad de vida en cada región de la entidad.

Poder Judicial fortalece lazos de colaboración
En Palacio Nacional, nos reunimos con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar
