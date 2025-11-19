miércoles, noviembre 19, 2025
spot_img
InicioAl InstanteJuan Carlos Moreno Guillén sostiene reunión con el alcalde de San Fernando
Al Instante

Juan Carlos Moreno Guillén sostiene reunión con el alcalde de San Fernando

0
3

En un ambiente cordial y respetuoso, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, y el presidente municipal de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar, sostuvieron una reunión en las instalaciones de la sede judicial en Tuxtla Gutiérrez.

En este encuentro, ambos servidores del pueblo dialogaron sobre la importancia del enfoque humanista que se trabaja a favor de las y los chiapanecos; asimismo, refrendaron, desde su competencia, el compromiso de continuar impulsando acciones en beneficio de la ciudadanía.

Juan Carlos Moreno Guillén sostiene reunión con el alcalde de San Fernando
Artículo anterior
Poder Judicial fortalece lazos de colaboración
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Poder Judicial fortalece lazos de colaboración

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario del Servicio...
Leer más

En Palacio Nacional, nos reunimos con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar

Al Instante staff - 0
Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein En Palacio Nacional, nos reunimos con gobernadoras y gobernadores de entidades incorporadas a IMSS-Bienestar. Trabajamos para consolidar el derecho del pueblo...
Leer más

Omar H García Harfuch @OHarfuch, Informa:

Al Instante staff - 0
Omar H García Harfuch @OHarfuch Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein hoy informamos avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, donde gracias a...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV