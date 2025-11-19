Juan Carlos Moreno Guillén sostiene reunión con el alcalde de San Fernando

En un ambiente cordial y respetuoso, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, y el presidente municipal de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar, sostuvieron una reunión en las instalaciones de la sede judicial en Tuxtla Gutiérrez.

En este encuentro, ambos servidores del pueblo dialogaron sobre la importancia del enfoque humanista que se trabaja a favor de las y los chiapanecos; asimismo, refrendaron, desde su competencia, el compromiso de continuar impulsando acciones en beneficio de la ciudadanía.