Yamil Melgar invita a prevenir incendios forestales

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, asistió a la reinstalación del Centro Regional y a la presentación de la Estrategia de Prevención de Incendios Forestales 2025-2026 para la región Soconusco, acompañado por el Lic. Mauricio Cordero Rodríguez, Secretario de Protección Civil de Chiapas.

“La prevención de incendios forestales requiere planificación, capacitación y coordinación efectiva”: dijo el alcalde Yamil Melgar.
Por su parte, el secretario de Protección Civil aseguró que la estrategia presentada fortalece el trabajo técnico e interinstitucional para reducir riesgos, proteger a las familias y salvaguardar los ecosistemas de la región.

Desde el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil encabezada por Demetrio Martínez, se mantiene un compromiso permanente con las instancias estatales y federales para reforzar capacidades, prevenir incidentes y garantizar una respuesta oportuna.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha reiterado su respaldo para fortalecer la protección del territorio y la seguridad de las comunidades, impulsando políticas preventivas que permiten afrontar la temporada de incendios con mayor preparación y coordinación regional.

