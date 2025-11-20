jueves, noviembre 20, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez participa en reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum
Al InstanteNacional

Eduardo Ramírez participa en reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum

0
5

Eduardo Ramírez participa en reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum

· Se analizaron temas prioritarios en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, donde se analizaron temas prioritarios en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura.

Tras el encuentro, en el que también estuvieron presentes gobernadoras, gobernadores e integrantes del gabinete federal, el mandatario agradeció a la presidenta el respaldo que brinda al estado mediante acciones y programas orientados a fortalecer el bienestar, el desarrollo y la prosperidad del pueblo. “¡Con su apoyo, estamos transformando a Chiapas!”, manifestó.

Eduardo Ramírez participa en reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum
Artículo anterior
Yamil Melgar invita a prevenir incendios forestales
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Yamil Melgar invita a prevenir incendios forestales

Al Instante staff - 0
El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, asistió a la reinstalación del Centro Regional y a la presentación de la Estrategia de Prevención de Incendios...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén sostiene reunión con el alcalde de San Fernando

Al Instante staff - 0
En un ambiente cordial y respetuoso, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén,...
Leer más

Poder Judicial fortalece lazos de colaboración

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario del Servicio...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV