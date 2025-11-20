jueves, noviembre 20, 2025
spot_img
InicioAjedrezCrece Nivel de Juego Entre Participantes de Torneo de Ajedrez EL ORBE:...
AjedrezAl InstanteLocal

Crece Nivel de Juego Entre Participantes de Torneo de Ajedrez EL ORBE: Edén López Martínez

0
6

Tapachula, Chiapas 20 de Noviembre del 2025.- En la 38 edición del Torneo de Ajedrez de EL ORBE, en memoria de Don Juan Zamora Velázquez y Esthela Cruz Pineda viuda de Zamora, se espera un incremento en el nivel de juego entre decenas de participantes en las categorías libre, juvenil e infantil; evento que se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre en el salón de eventos del Hotel Cabildos en Tapachula.

En entrevista, Edén López Martínez, Vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas y árbitro principal de esta justa en el deporte ciencia, reconoció el crecimiento del nivel de juego entre los participantes que año con año esperan este gran encuentro para medirse a rivales cada vez más competitivos.

Este torneo es una preparación que hacen los jóvenes ya rumbo a la Olimpiada Nacional, con miras a la fase municipal, con miras a la fase regional y posteriormente a la fase estatal de la Olimpiada Nacional 2026. Entonces, el nivel de los jugadores es bastante alto en esas categorías, comentó.

Destacó que, en esta ocasión, los organizadores van a tratar de hacerlo para rating fide, por lo que se espera que todos los jugadores cumplan con los requisitos que pide la Federación Internacional.

De igual forma apuntó que la 38 edición del ajedrez de EL ORBE, es verdaderamente una gran oportunidad para aquellos jugadores que no tienen rating nacional, porque lo pueden adquirir con su participación en este encuentro.

Agregó que existe mucha expectativa en este torneo, en donde cada vez es mayor la participación de niños, incluso, han tenido participantes de tan solo 4 años, lo cual demuestra que las nuevas generaciones cada vez más se involucran en el deporte ciencia. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Crece Nivel de Juego Entre Participantes de Torneo de Ajedrez EL ORBE: Edén López Martínez
Artículo anterior
Eduardo Ramírez participa en reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez participa en reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Eduardo Ramírez participa en reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum · Se analizaron temas prioritarios en...
Leer más

Yamil Melgar invita a prevenir incendios forestales

Al Instante staff - 0
El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, asistió a la reinstalación del Centro Regional y a la presentación de la Estrategia de Prevención de Incendios...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén sostiene reunión con el alcalde de San Fernando

Al Instante staff - 0
En un ambiente cordial y respetuoso, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV