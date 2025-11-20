Crece Nivel de Juego Entre Participantes de Torneo de Ajedrez EL ORBE: Edén López Martínez

Tapachula, Chiapas 20 de Noviembre del 2025.- En la 38 edición del Torneo de Ajedrez de EL ORBE, en memoria de Don Juan Zamora Velázquez y Esthela Cruz Pineda viuda de Zamora, se espera un incremento en el nivel de juego entre decenas de participantes en las categorías libre, juvenil e infantil; evento que se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre en el salón de eventos del Hotel Cabildos en Tapachula.

En entrevista, Edén López Martínez, Vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas y árbitro principal de esta justa en el deporte ciencia, reconoció el crecimiento del nivel de juego entre los participantes que año con año esperan este gran encuentro para medirse a rivales cada vez más competitivos.

Este torneo es una preparación que hacen los jóvenes ya rumbo a la Olimpiada Nacional, con miras a la fase municipal, con miras a la fase regional y posteriormente a la fase estatal de la Olimpiada Nacional 2026. Entonces, el nivel de los jugadores es bastante alto en esas categorías, comentó.

Destacó que, en esta ocasión, los organizadores van a tratar de hacerlo para rating fide, por lo que se espera que todos los jugadores cumplan con los requisitos que pide la Federación Internacional.

De igual forma apuntó que la 38 edición del ajedrez de EL ORBE, es verdaderamente una gran oportunidad para aquellos jugadores que no tienen rating nacional, porque lo pueden adquirir con su participación en este encuentro.

Agregó que existe mucha expectativa en este torneo, en donde cada vez es mayor la participación de niños, incluso, han tenido participantes de tan solo 4 años, lo cual demuestra que las nuevas generaciones cada vez más se involucran en el deporte ciencia. EL ORBE/ Mesa de Redacción.